Mulher apanha do marido durante briga por ciúmes e é ameaçada de morte

Um homem, que não teve o nome divulgado, está sendo investigado por violência doméstica durante a madrugada desta quarta-feira (19), em uma fazenda localizada na área rural, cerca de 50 km do município de Coxim.

Conforme as informações policiais, os militares foram acionados para ir até a casa da jovem. No local, encontraram a vítima, de 24 anos, contando que havia sido agredida pelo marido, pois ele havia tido uma crise de ciúmes.

A mulher foi agredida com socos e chutes, além de ter seu celular quebrado e ser ameaçada de morte com uma faca. Os fatos também causaram medo no filho pequeno do casal.

Após as agressões, o marido fugiu do local. Durante a revista no local, os policiais encontraram duas armas: uma arma artesanal de calibre desconhecido e uma arma de pressão adaptada para calibre 22. As armas, juntamente com o celular danificado, foram apreendidas pelos militares.

Diante dos fatos, foi realizado o registro da ocorrência na delegacia para as devidas providências legais. Assessoria de Comunicação Social -5º BPM

