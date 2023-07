Mulher bate em crianças com cabo de rodo após brincadeira; assista

Uma mulher, de 45 anos, que não teve a identidade divulgada, viralizou nas redes sociais durante o final de semana (8), ao bater em crianças com cabo de rodo em um condomínio no Jardins Mangueiral, em São Sebastião, em Brasília. As crianças teriam tocado a companhia da autora e fugido em seguida.

Conforme o Metrópoles, a gravação mostra quando a mulher parte para cima de uma pessoa que teria ajudado uma das crianças.

Irritada, a mulher gritou que o filho de 5 anos está doente e criticou a ação, ao dizer que adolescentes faziam a brincadeira.

Pouco depois, é possível ouvir uma das crianças chorar e dizer que a moradora da casa teria batido nela.

Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado pelo pai de uma das vítimas, e a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) investiga os fatos.

