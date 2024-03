Mulher cai em fossa enquanto recolhia roupa no quintal de casa no Oliveira

Uma mulher, de 58 anos, foi resgatada após cair dentro de uma fossa desativa enquanto recolhia roupa na tarde desta sexta-feira (1°), na casa onde mora localizada na Rua Lindolfo Ferreira Rosa, no Residencial Oliveira, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o local é alugado pela família já há alguns anos, onde moram a vítima, a filha dela de 32 anos, e o neto de apenas 10 anos. Hoje à tarde, ela estava recolhendo a roupa do varal quando o chão acabou cedendo.

Familiares contaram a imprensa que a fossa era coberta apenas por uma camada de concreto, mas há alguns anos estava com um buraco e uma parte rachada. Por conta do movimento e do peso sobre a placa de concreto, o local acabou cedendo.

A mulher foi socorrida, consciente e desorientada pelo Corpo de Bombeiros, com uma possível lesão no tornozelo.

