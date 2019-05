Mulher cai do quinto andar enquanto pichava prédio no centro

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Uma mulher caiu enquanto pichava o quinto andar de um prédio na Bela Vista, região central de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (09).

De acordo com informações da Polícia Militar, ela estava pichando a faixada do edifício, quando se desequilibrou e caiu da altura do quinto andar.

Ela foi socorrida e levada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas pelo Corpo de Bombeiros, em estado grave, com escoriações e fraturas.

Segundo o 78º Delegacia de Polícia do Jardins, a amiga dela foi levada à delegacia para prestar depoimento, mas não há informações se ela foi liberada. O hospital não informou o estado de saúde da garota.

