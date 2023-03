Sarah Chaves, com informações da Assessoria

Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bonito, receberam uma denuúncia de violência doméstica na Vila Nossa Senhora Aparecida na manhã desta segunda-feira (6).

Em contato com a vitima de 28 anos de idade, ela relatou que seu esposo havia chegado em casa de forma violenta e arrombou a porta da casa e começou a amaeça-la, além de danificar seu aparelho celular, e pela situação a vítima fugiu dali, e o autor tomou rumo ignorado.

Os policiais realizaram diligências pela região do fato, sendo o autor de 33 anos de idade encontrado e abordado pela equipe policial, e consequentemente preso.

O autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ele responderá pelos crimes ameaça (violência domestica), dano e entre outros.

