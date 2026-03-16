Mulher coloca fogo em roupas como repelente para mosquitos e incendeia casa em MS

Uma casa pegou fogo e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (16) no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

Conforme o site Jornal da Nova, a residência está localizada na Rua Josué Gomes dos Santos. Quando os militares chegaram aí endereço indicado, encontraram grande quantidade de fumaça saindo por diversas aberturas do imóvel.

Como a porta da residência estava trancada, os bombeiros precisaram realizar uma abertura forçada para conseguir entrar na casa e verificar a situação.

Durante a vistoria, a equipe encontrou um amontoado de roupas em chamas no chão da cozinha. Os militares fizeram o combate ao fogo e retiraram o material em combustão, evitando que as chamas se espalhassem para outros cômodos.

Ao realizarem buscas no interior do imóvel, os bombeiros constataram que não havia ninguém na casa no momento do incêndio.

Ainda segundo o site, minutos depois a moradora chegou ao local e informou que havia colocado fogo nas roupas com a intenção de espantar insetos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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