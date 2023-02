Mulher ciumenta queima carro de ex-marido ao vê-lo com a atual em bar de Anhanduí

Uma mulher, de 54 anos, foi presa em flagrante no final da noite desta sexta-feira (17), após ter uma crise de ciúmes e atear fogo no veículo do seu ex-marido, de 49 anos, ao vê-lo com sua atual namorada em um bar do distrito de Anhanduí, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em um estabelecimento comercial e notou que a ex-mulher também estava. Mas em determinado, percebeu que ela havia saído e não voltado e após um tempo, recebeu a ligação de que seu carro, uma Volkswagen Saveiro, tinha sido queimado.

O veículo estava em uma chácara em que o homem trabalha, tomando conhecimento que a ex-mulher seria a autora do fato. Logo, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e verificar o que havia acontecido na área rural.

Durante o atendimento ao homem, os militares receberam a ligação da suspeita informando que sua casa estava sendo depredada alegando que seu ex-marido era o autor, mas a versão não batia com a situação, pois o homem estava sendo atendido pela polícia.

Relatando sobre os fatos, a mulher disse que ao ver seu ex-marido com outra mulher, ficou com ciúmes e teve um ataque de fúria, indo em direção a chácara e ateado fogo no veículo e não viu quem fez os danos na sua residência.

Após ser feito o encaminhamento para a delegacia, a mulher simulou um desmaio na viatura, fazendo com que os militares deslocassem até uma unidade de saúde, mas a equipe médica informou que não era necessário atendimento e liberou a suspeita. Assim, ela foi encaminhada até a delegacia.

O caso foi registrado como incêndio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

