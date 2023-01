Mulher consegue fugir após ser enforcada por ladrão com cinto de segurança na Capital

Mulher, de 52 anos, procurou a delegacia no final da manhã deste sábado (28) para denunciar uma tentativa de roubo que sofreu e alguns ferimentos provocados por um objeto cortante de uma dupla em uma motocicleta na rua da Divisão, na região do Jardim Monte Alegre, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou para os policiais que seguia para seu trabalho por volta das 5h da manhã, quando sentiu alguém pressionando o cinto de segurança como uma tentativa de enforcá-la.

Quando ela notou a situação, percebeu a presença de dois indivíduos em uma motocicleta e o garupa tentando enforcá-la e na tentativa de se desvencilhar, a mulher passou empurrar o ladrão com uma mão e segurava o volante com a outra.

Mas em determinado momento, ela começou a ser atingida por algum objeto pontudo, causando ferimentos em seu braço esquerdo e na região próxima ao peito. A todo o momento, o autor dizia "para o carro, para o carro", mas a vítima acelerou e conseguiu escapar dos ladrões.

A vítima relata que os dois estavam de capacete e o garupa estava com capacete com tranças e com casaco vermelho.

O caso foi registrado como roubo tentado, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também