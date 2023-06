Mulher conta para o marido que 'sonhou' com o vizinho e o 'pau come' no Guanandi

Um jovem, de 24 anos, foi agredido pelo vizinho durante uma crise de ciúmes causada por um sonho. O caso aconteceu durante a noite de sexta-feira (16), no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o autor das agressões e esposa estavam em casa quando começaram a discutir porque a mulher contou ter tido um ‘sonho’ com o seu vizinho. Enfurecido e sem controle, o homem passou a quebrar todos os móveis da casa.

Em determinado momento, ele saiu da residência armado com um facão e foi ‘tirar satisfações’ com a vítima, que nem fazia ideia sobre o que estava acontecendo.

Por vez, o pai do jovem, ambos morando no mesmo terreno, não entenderam o motivo da discussão. O marido teria ameaçado o rapaz de morte, em seguida, teria golpeado com uma barra de ferro a cabeça da vítima, que precisou ser socorrido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), do bairro Tiradentes.

O autor fugiu e ainda não foi localizado. Durante o registro da ocorrência, a jovem informou que não irá representar contra o companheiro, uma vez que ele agiu apenas motivado pelo ciúme.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal e ameaça.

