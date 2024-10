Mulher corre nua e em desespero no meio da rua para fugir do marido em Deodápolis

Uma mulher, de 39 anos, foi socorrida depois de ser vista correndo nua pelas ruas de Deodápolis, durante a noite de quarta-feira (9). Ela estaria sendo perseguida pelo marido, que também estava sem roupa.

Conforme o boletim de ocorrência, vizinhos ligaram para a Polícia Militar para informar que a vítima estava correndo sem roupa pela Avenida dos Ipês, na região do Bairro Jardim América. No local, as equipes encontraram a mulher em desespero.

Ela contou que foi agredida e ameaçada de morte pelo marido, que a perseguiu no meio da rua. A confusão teria começado na casa em que o casal mora, próximo ao local em que ela estava.

Diante da narrativa, a guarnição foi até o imóvel e avistaram o homem sem roupas, que entrou correndo assim que viu a viatura. Ainda assim, ele foi abordado e pelos policiais negando as acusações.

Mesmo assim, ele aceitou ser levado para a Delegacia de Polícia Civil. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica.

