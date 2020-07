Mulher da soco na cara de homem após ser chamada de delícia em restaurante

Após ser chamada de “delícia” e questionada “quanto seria o programa”, uma mulher, 20 anos, deu um soco no rosto de um homem dentro e um restaurante localizado na Avenida Bandeirantes em Campo Grande, nesta quarta-feira (8).

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima relata que estava na fila do restaurante para servir o almoço, quando ouviu um homem sentado a chamando de “delícia” e perguntando “quanto seria o programa”, frases ignoradas pela vítima no primeiro momento.

Após servir sua refeição, no caminho de volta para sua mesa, a mulher ouviu as mesmas frases novamente, momento que ela foi até o autor e acertou um soco em seu rosto.

Aos policiais, a mulher informou que após levar o soco o autor ficou calado e se retirou do restaurante. Também foi informado que ela acredita que ele trabalhe em uma empresa de motos próxima, pois estava com uniforme e foi até e concessionária após sair do restaurante.

O caso foi registrado como perturbação de tranquilidade.

