Acidente em ponte deixa três mortos, um deles ficou preso no veículo submerso

Um acidente envolvendo uma picape e uma carreta terminou com três pessoas mortes, os ocupantes do veículo menor morreram no local da batida e o terceiro envolvido morreu após ser socorrido.

De acordo com o site “Jornal da Nova”, a tragédia ocorreu na noite desta quarta-feira (8), os dois veículos trafegavam pela BR-267 na região de Bataguassu, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraná.

O acidente ocorreu após uma colisão entre os dois veículos que seguiam em sentidos opostos da via, o casal ocupante da picape morreu na hora. Com o impacto, o motorista da carreta perdeu o controle da direção e caiu no rio Paraná, preso entre as ferragens ele ficou submerso até ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militares (CBM).

Após ser socorrido, o motorista foi levado até um pronto socorro, mas não resistiu e acabou morrendo. Logo após o acidente, o casal foi identificado como sendo Paulo Roberto Sidoski Junior, 28 anos, e Selma Davi dos Santos, 48 anos. O motorista da carreta era Celso Elias Francisco, 55 anos.

