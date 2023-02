Mulher dá vassouradas no vizinho após ele dizer que estupraria sua filha na Capital

Um homem, de 55 anos, foi agredido com vários golpes de vassoura no final da tarde de terça-feira (21) por uma mulher, de 50 anos, que ficou irritada após ouvir que ele estupraria sua filha, menor de idade. A vítima ainda foi atingida por uma pedrada na cabeça no Parque do Lageado, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima e autora estavam consumindo bebida alcoólica o dia todo, quando a mulher passou a desferir alguns golpes de vassoura no homem, causando algumas lesões na cabeça, costas e braço esquerdo.

Visivelmente irritada, a mulher ainda jogou uma pedra contra a vítima, atingindo sua cabeça. Uma testemunha ajudou o homem a sair da casa e o deixou na calçada, aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros.

Após ser atendido, ele retornou para sua casa e ficou aos cuidados do irmão. A Polícia Militar, quando acionado, conversou com a mulher que tomou a atitude após o homem dizer que estupraria a filha dela, de apenas 13 anos, que não estava no local.

A mulher foi encaminhada para a delegacia para prestar mais esclarecimentos, enquanto o homem preferiu não representar contra a agressora.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

