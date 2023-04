Mulher denuncia radialista e psicóloga após ameaças, gravidez perdida e golpe

Criar laços afetivos, iniciar um relacionamento, sonhar com uma família e ficar grávida, mas com apenas uma mensagem, tudo isso foi desmoronando aos poucos para uma mulher, de 42 anos, que terá a identificação preservada, pois sofreu ameaças, caiu em um golpe milionário e ainda perdeu seu bebê no início da gestação.

A comerciante procurou a Polícia Civil para denunciar o caso, registrado como estelionato, ameaça e violência sexual mediante fraude ainda no mês de março deste ano, mas que a reportagem teve acesso. Tudo isso aconteceu em Campo Grande, quando ela passou a se relacionar com um radialista, de 52 anos, bastante conhecido em um rádio da cidade.

O JD1 Notícias tentou contato com a vítima na manhã desta sexta-feira (7), mas não obtivemos sucesso. O espaço continua totalmente aberto para acréscimos de informações a respeito do caso.

A história começa com a comerciante relatando para a polícia que teve um relacionamento com o radialista por cinco anos. Tudo começou em 2017, quando houve o primeiro contato, mas somente no ano seguinte, em 2018, eles passaram a namorar. Desde o início, o homem se apresentava como solteiro, pois havia se separado.

O sonho da comerciante era ter uma família sólida, mas que todo esse encanto se perdeu com uma ligação e uma mensagem de quem dizia ser a esposa do seu "companheiro". A vítima soube que ele tinha um relacionamento de 17 anos com a mulher, uma psicóloga e não desconfiava de nada, pois frequentavam lugares públicos, festas e eventos, inclusive, postando fotos nas redes sociais.

Para piorar a situação da vítima, entre os meses de outubro e novembro de 2021, o radialista se ofereceu para vender o veículo da comerciante com a justificativa que compraria um carro melhor. O valor recebido de R$ 23 mil da venda nunca apareceu para a mulher, mas ela ouvia do homem que a intenção era usar o dinheiro na compra de outro SUV, que valia R$ 32 mil.

A comerciante, acreditando na boa-fé do companheiro, cedeu R$ 5 mil ao casal que possuía o carro. Mas sempre havia uma justificativa extra quando o homem era questionado e nas últimas vezes, havia um empréstimo em um banco e a mulher se comprometeu a fazer um pagamento mensal de R$ 961 para quitar o valor do empréstimo "quanto antes". Nessa 'ação solidária' de seu companheiro, a mulher calculou ter um prejuízo de mais de R$ 41,9 mil.

Ameaça e denúncia contra psicóloga

Há um ano, ela recebeu uma ameaça do seu ex-companheiro, dizendo que "ele se mataria, mas que antes faria algo com ela". Ela relatou tudo isso para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) em março, justamente no Dia Internacional da Mulher. Ela solicitou medida protetiva e representou contra o radialista.

A descoberta do casamento do radialista com outra mulher aconteceu no final de dezembro do ano passado, quando a comerciante já estava grávida do homem. "Estou passando para dizer que sou esposa há 17 anos e fique sabendo que está grávida dele", dizia a mensagem, reproduzida na denúncia ao Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul.

"Quem sabe vocês não fiquem juntos e crie o filho de vocês", acrescentou a psicóloga em mensagem para a vítima. Diante da gravidade da situação, a empresária passou mal e procurou auxílio médico, o qual foi orientada a ter repouso.

Mas no final de dezembro, a mulher teve sangramento e na véspera do Natal, os médicos descobriram que o bebê já estava sem os batimentos cardíacos. No final de janeiro que a mulher conseguiu fazer a retirada do bebê no centro cirúrgico da maternidade.

Na denúncia ao CRP-MS, ela relata que sofreu um abalo psicológico e faz tratamento os dias atuais. Porém, destacou que tudo isso partiu de uma psicóloga que atende no judiciário. Prints do WhatsApp, áudios, laudos das ultrassonografias e boletim de ocorrência foram inseridos no documento, registrado no dia 31 de março deste ano.

"Ela estragou minha vida, meu sonho de ter mais um filho. Hoje me encontro com receio de engravidar e sofrer mais uma perda por causa de um contato desse tipo", disse a vítima em sua denúncia ao órgão.

