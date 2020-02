Mulher desaparece no Rio Baía após cair de jet ski

Sarah Chaves, com informações do Nova News

Uma mulher ainda não identificada, está desaparecida desde domingo (23), após cair de um jet-ski no Rio Baía na região do Porto São José, área de divisa entre os municípios de Batayporã e Taquarussu, no Mato Grosso do Sul.

As primeiras informações são de que duas mulheres estariam em um jet-ski quando a moto aquática virou. Uma delas teria conseguido nadar e retornar até o jet-ski sair, porém a outra teria desaparecido nas águas, não sendo mais vista.

Um funcionário da Fazenda Unidas onde teria acontecido o acidente, entrou em contato com o 193 pedindo socorro, porém devido à localização da fazenda, houve uma primeira resposta do Corpo de Bombeiros de Porto Rico (PR), que iniciou as buscas.

O Corpo de Bombeiros Militar, em Nova Andradina, foi acionado posteriormente e deverá intensificar as buscas nas primeiras horas desta segunda-feira.

