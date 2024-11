Mulher descobre que túmulo do pai foi vendido pela irmã e procura a polícia em Maracaju

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, descobriu que os restos mortais de seu pai e seu tio foram retirados do túmulo durante a última semana. O motivo? sua irmã resolveu vender o local.

Conforme as informações policiais, há uns dias atrás, a mulher foi até o cemitério municipal de Maracaju para visitar o túmulo do pai, que está falecido há 23 anos, e ao chegar viu que as cerâmicas haviam sido retiradas para que novos tijolos fossem colocados no local.

Acredito ser apenas uma manutenção, ela deixou isso passar. Ontem (20), ela voltou ao local e viu que os tijolos haviam sido arrancados, percebendo ainda que os restos mortais de seu pai e seu tio não estavam mais onde foram sepultados.

O coveiro apenas soube informar que eles haviam sido trocados de sepultura. Preocupada, ela ligou para uma tia, que contou que a irmã mais velha da mulher realizou o pedido de remoção dos restos mortais, uma vez que iria vender o antigo túmulo.

Diante da situação, a mulher procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Ela informou ainda que deseja realizar o retorno dos restos mortais de seus parentes para onde eles estavam sepultados.

O aso foi registrado como violação de sepultura na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

