Mulher é acordada com socos e ameaçada com faca pelo marido em Costa Rica

Um jovem de 25 anos foi preso depois de agredir e ameaçar a esposa de morte, portando uma faca na nite de quinta-feira (27), em Costa Rica.

Segundo informações do site MS Todo Dia, a vítima relatou a Polícia Militar a mulher contou que tudo começou quando seu marido viu a ligação de um número desconhecido, no momento em que ela estava dormindo. A vítima quando acordou com seu companheiro dando socos na sua cabeça, logo em seguida ele teria pego uma faca, dizendo que ia matar a mulher.

Ela conseguiu correr, pegou o celular e acionou a equipe policial.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para que as medidas cabíveis neste caso fossem tomadas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também