Mulher e adolescente de 15 anos são flagrados no comando de 'boca' de fumo

Uma mulher, de 31 anos, e um adolescente, de 15 anos, foram flagrados no comando de uma "boca de fumo", em Juti.

Conforme as informações policiais, o ponto de venda de entorpecentes funcionava na Rua Argentina. Durante a operação, foram apreendidas porções de maconha.

Ao chegar na residência, os policiais civis encontraram a mulher, na companhia de um adolescente de 15 anos, que também estava envolvido com o tráfico de drogas. Diante disso, os dois foram conduzidos para a delegacia, ela por tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto o adolescente responderá por ato infracional equivalente aos crimes mencionados.

No período da tarde, foram ouvidos diversos usuários de drogas que eram clientes da “boca de fumo”. A autora, que já vinha sendo monitorada pela Delegacia de Juti e havia ‘contratado’ o adolescente para a venda da droga.

