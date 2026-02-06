Mulher é agredida com golpes de barra de ferro ao tentar separar briga em MS

Uma mulher de 29 anos ficou ferida após ser agredida com golpes de barra de ferro na cabeça durante a madrugada desta sexta-feira (6), em Paraíso das Águas.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 4h15 para comparecer ao Pronto Atendimento Municipal, onde a vítima recebia cuidados médicos.

Para os policiais, ela contou que estava em um estabelecimento comercial, na Rua Germano Nogueira, região central da cidade, quando tentou separar uma briga entre duas mulheres.

Durante a confusão, a vítima afirmou ter sido atingida com golpes de barra de ferro e caco de vidro desferidos por uma das envolvidas na briga. Ela sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico.

A Polícia Militar realizou diligências para localizar a suspeita, mas até o momento, a autora da agressão não foi encontrada.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

