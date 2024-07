Mulher é agredida com tijolada na cabeça durante briga com a vizinha em Campo Grande

Uma briga entre vizinhos no Bairro Jardim Parati, acabou indo parar na delegacia durante a tarde de quarta-feira (18), em Campo Grande. Durante a confusão, uma mulher foi agredida com uma tijolada na cabeça.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que a vizinha está incomodada, pois sua mãe molha as plantas no quintal e acaba, sem querer, atingindo a moto da autora, que fica estacionada nas proximidades.

Ao questionar a mulher sobre o caso, a vítima foi agredida com uma tijolada no rosto. Porém, a agressão não causou nenhuma lesão aparente.

Para a Polícia Militar, a autora contou que foi ameaçada pelo marido da vítima, alegando que ele estava armado quando realizou as ameaças. No entanto, o homem e a arma não teriam sido localizados.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

