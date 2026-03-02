Menu
Mulher Ã© agredida pela ex do namorado no ItamaracÃ¡

Ela foi atingida por tapas, socos e chutes, ficando com vÃ¡rios fereimtnos pelo corpo

02 marÃ§o 2026 - 15h51Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

Uma jovem de 21 anos foi agredida durante a noite de domingo (1º), no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. A suspeita é mãe do seu enteado. 

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que acompanhava o namorado até a casa da ex-companheira dele para a entrega do filho do casal, de 3 anos, após o período de visita.

De acordo com o registro, ao ver a presença da jovem, a mãe da criança, de 30 anos, teria iniciado uma série de agressões, desferindo tapas, socos e chutes contra a vítima.

Por conta disso, ela sofreu várias lesões nas pernas e passou a sentir dores na cabeça. Após o episódio, segundo a jovem, a suspeita teria apresentado um comportamento de descontrole, sendo auxiliada por um amigo e pelo ex-companheiro.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra a autora. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

