Mulher é agredida por andarilho dentro do ônibus

Uma mulher de 33 anos foi agredida com socos e chutes por um andarilho dentro do ônibus, na manhã desta quinta-feira (4), na região do bairro Vila Bandeirantes. O homem teria entrado no coletivo e pedido aos passageiros um vale transporte, momentos depois começou as agressões.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher seguia no ônibus da linha 070, quando o homem subiu no coletivo e começou pedir aos passageiros um vale transporte. Ele chegou próximo a vítima e deu um chute em sua panturrilha esquerda, logo em seguida ela questionou o motivo da agressão e o andarilho a agrediu novamente, desferindo um soco em seu ombro.

O homem foi contido pelos passageiros e ao parar em ponto de ônibus, desceu e tomou rumo desconhecido. O andarilho é conhecido na região do terminal Bandeirantes e sempre houve relatos de agressão por parte dele.

