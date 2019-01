Homem tenta estuprar mulher em ônibus de viagem

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na madrugada desta sexta-feira (25), no km 481 da BR 262 em Anastácio, para atender uma ocorrência de tentativa de estupro em um ônibus de viagem.

A vítima, de 48 anos, declarou que estava em um ônibus que vinha de Corumbá com destino a Campo Grande, quando por volta das 3h40min acordou com um homem passando as mãos em suas pernas e tentando levantar seu vestido. Ao perceber o ato, de imediato, ela gritou com o autor e o afastou com alguns tapas.

Testemunhas ajudaram a mulher, pedindo para o motorista parar o ônibus. Ele parou o veículo na Polícia Militar Ambiental em Anastácio, onde foi acionada a equipe da PRF. O autor do ato, de 27 anos tentou fugir, mas foi impedido pela vítima e por outros passageiros.

A vítima e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

Deixe seu Comentário

Leia Também