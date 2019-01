Pastor é preso suspeito de estuprar filhas de fiéis

Da redação com mídia local

Juvêncio Faustino dos Santos Filho, 53 anos, pastor de uma igreja evangélica, foi preso na sexta-feira (4), suspeito de estuprar duas adolescentes, na cidade de Itiruçu, na região sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são filhas de integrantes da igreja onde o suspeito pastoreava. Segundo a polícia, os estupros ocorreram em 2014. Na época, as garotas tinham 12 e 13 anos. Não há detalhes sobre como ocorreram os abusos.

Conforme a polícia, havia um mandado de prisão preventiva contra o pastor, que foi cumprido ontem. O acusado está detido na Delegacia Territorial (DT) de Jaguaquara, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também