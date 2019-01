Homem invade casa e ameaça estuprar família no Nova Lima

Makisuel de Oliveira Dias, 43 anos, acabou preso na noite de domingo (20), após invadir uma casa no bairro Nova Lima e ameaçar estuprar as moradoras. Ele teria forçado janelas e portas no intuito de entrar e cometer o ato.

De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 22h30 e a vítima de 38 anos, estava trancada dentro de casa quando ouviu barulhos de alguém tentando invadir.

O homem chutou a porta da frente e ameaçou estuprar a mulher e qualquer pessoa que estivesse no local, ele teria dito que iria praticar sexo oral em todas as pessoas da residência, “eu estou muito louco, eu quero estuprar vocês, eu vou matar vocês”, disse o suspeito.

O homem passou a tentar abrir a porta dos fundos da casa, momento em que o filho da vítima de 20 anos, correu pela porta da frente e pediu socorro aos vizinhos. Makisuel acabou saindo da casa tomando rumo ignorado, mas posteriormente foi encontrado pela polícia militar e preso.

Makisuel foi reconhecido pela vítima e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também