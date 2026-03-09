Menu
Polícia

Mulher é agredida, reage e mata companheiro a facadas em Guia Lopes da Laguna

Briga teria acontecido em razão de ciúmes e filha da mulher e uma criança, de 6 anos, presenciaram a cena

09 março 2026 - 11h55Luiz Vinicius
Caso aconteceu na residência em que casal moravaCaso aconteceu na residência em que casal morava   (Jardim MS News)

Mulher, de 33 anos, reagiu a agressões cometidas pelo companheiro, de 31 anos, e o matou com golpes de faca na madrugada desta segunda-feira, dia 9, em uma residência, na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro São Miguel, em Guia Lopes da Laguna.

A briga teria acontecido após uma discussão motivada por ciúmes envolvendo o casal. Na confusão, ele teria agredido a companheira e na sequência, ela teria se armado com uma faca e revidou a agressão desferindo o golpe de faca nele, causando a morte do homem.

O caso aconteceu na frente da filha da mulher, de 15 anos, e uma criança, de 6 anos, que estavam na residência, conforme o site Jardim MS News.

Ainda conforme o site, o casal estava em Jardim até 3h da madrugada, e retornaram para Guia Lopes da Laguna em uma motocicleta, acompanhado de um homem, que dirigia um veículo de passeio. Na residência, eles passaram a ingerir bebida alcoólica.

Porém, em determinado momento, houve a discussão por causa de um ciúme.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, mas ao chegar no local, encontraram o Corpo de Bombeiros constatando o óbito do homem.

A Polícia Civil e a Polícia Científica 

