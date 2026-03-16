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PolÃ­cia

Mulher Ã© ameaÃ§ada de morte ao ser acusada de ser testemunha de homicÃ­dio

Ela detalhou que nÃ£o estava em casa no dia citado pelo criminoso

16 marÃ§o 2026 - 16h24Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Uma mulher de 37 anos procurou a polícia após receber uma ligação com ameaça de morte na tarde de sábado (14), no bairro Nasser, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu uma chamada por volta das 13h32 de um número desconhecido. Durante a ligação, o homem afirmou que iria matá-la por acreditar que ela teria presenciado um assassinato ocorrido no mesmo dia.

Ainda conforme o registro policial, o autor disse que seria o mandante do crime e perguntou se a mulher havia contado algo à polícia. Ele também afirmou ter visto a motocicleta da vítima, uma Yamaha R3 azul, passando pelo local onde o homicídio teria ocorrido.

O suspeito também mencionou saber onde a mulher mora e citou o endereço dela na Rua Benedito Gregório de Almeida. A vítima afirmou aos policiais que não presenciou nenhum assassinato e que, no momento citado, estava no distrito de Anhanduí. Ela disse ainda que não reconhece a pessoa que fez a ligação.

O caso foi registrado como ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

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