Mulher é ameaçada de morte pelo ex: 'Se você não for minha, não será de ninguém'

Depois de ser perseguida e ameaçada de morte pelo ex-namorado, de 39 anos, uma mulher, de 30 anos, procurou a polícia para registrar o caso na cidade de Três Lagoas. O homem não aceita o fim do relacionamento.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o casal esteve junto por quatro meses, porém, terminaram há três e desde então a vítima tem sido perseguida e ameaça pelo ex.

Em uma das ocasiões, a mulher estava indo para a casa da mãe quando foi abordada pelo rapaz, que pedia para conversar. Achando que não corria perigo, ela aceitou, no entanto, o homem começou a pedir para reatar o relacionamento. Ao receber um não, apesar da insistência, ele sacou uma arma e a ameaçou dizendo: ‘se você não for minha, não será de mais ninguém’.

Depois da ameaça, o homem ainda empurrou a vítima fazendo ela se machucar. Com medo de que algo possa acontecer contra ela, à mulher resolveu procurar a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como violência doméstica.

