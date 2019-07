Mulher é arrastada para mata, roubada e ferida com 14 facadas

Uma mulher de 31 anos, ainda não identificada, foi encontrada em uma mata e socorrida em estado grave após sofrer 14 facadas na tarde desta segunda-feira (29), no Jardim Carioca, em Campo Grande. A polícia investiga se ela foi vítima de estupro e roubo, já que foi encontrada sem a bolsa que saiu de casa.

Segundo informações preliminares, a mulher teria sido abordada na Rua Nara Leão e arrastada para uma mata. No local, ela foi esfaqueada várias vezes pelo suspeito, ainda não identificado ou encontrado.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu pedir ajuda a pessoas a quem passavam pelo local. Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa de Campo Grande.

No hospital, a vítima foi levada para o centro cirúrgico em estado grave. Conforme o Corpo de Bombeiros, ela foi atingida por três facadas no pescoço, quatro no abdômen, quatro na região dorsal, duas no braço esquerdo e uma na mão.

De acordo com a delegada Ana Luiza Noriler da Silva Carneiro, a suspeita é de que ela tenha sido vítima de estupro e também roubo. Já que familiares afirmaram à polícia que ela saiu de casa com uma bolsa. O objetvo não foi localizado após o crime.

Responsáveis pelo socorro à vítima também devem ser ouvidas pela investigação, que no fim desta tarde voltou ao local do crime para perícia. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

