Mulher leva facada do marido durante festa de aniversário

Uma mulher de 34 anos, identificada como Miriam Dos Santos Barros, ficou ferida após apanhar do marido e levar uma facada no rosto, na noite de domingo (30), durante a própria festa de aniversário. A comemoração acontecia na cidade de Três Lagoas, no bairro Nova Americana.

O marido dela, Alvino de Souza Almeida, de 43 anos, é apontado como o responsável pela agressão. De acordo com o B.O. (Boletim de Ocorrência) registrado pela vítima, Alvino a agrediu com um soco e ela o empurrou, então o homem feriu o rosto da mulher com uma faca. Durante a discussão, ele ainda ameaçou matá-la. Eles são pais de uma criança de dois anos.

Conforme a ocorrência, a vítima estava comemorando o aniversário dela na casa da família e o marido teria ficado com ciúmes. A mulher foi socorrida pelos convidados e levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. No boletim de ocorrência, consta que Miriam solicitou medida protetiva contra o marido.

