Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Chapadão do Sul

Uma mulher, de 37 anos, que não teve o nome divulgado, foi assassinada com tiro na cabeça durante a madrugada desta segunda-feira (2), na Rua P22, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço, já muito conhecido por funcionar como um ponto de venda de drogas. Para as autoridades, uma testemunha contou que estava no imóvel quando ouviu um disparo ser efetuado.

Ao verificar o que estava acontecendo, encontrou a vítima sentada ao lado da cama com um ferimento no rosto, já em estado crítico. Ele acionou o Corpo de Bombeiros, mas quando as equipes chegaram ao local constataram o óbito da mulher.

A Polícia Militar fez o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica. Ainda segundo o registro policial, a testemunha não conseguiu dar detalhes possíveis suspeitos ou características adicionais, mencionando que, embora o imóvel possuísse câmeras de vigilância, estas não estavam operacionais no momento do crime.

Durante a perícia, foram encontradas drogas, como maconha, cocaína e crack. Além disso, um cartucho de munição calibre .22 foi achado nas proximidades do portão da residência.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como homicídio e está sendo investigado.

