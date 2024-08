Mulher é atacada com facada na cabeça no Jardim Noroeste

Mulher, de 41 anos, foi encontrada caída e com ferimentos na cabeça, após ser atingida com uma facada desferida pelo marido, de 41 anos, na manhã desta terça-feira (6), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ela conseguiu pedir ajuda de outras pessoas na rua da Conquista.

O caso, no entanto, teria acontecido na rua Esmeraldo Maluf e mesmo ferida, ela conseguiu andar cerca de duas quadras, quando caiu próximo a uma árvore. No local, a filha estava presente acompanhando o atendimento feito pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações colhidas pela reportagem, ela levou uma facada na cabeça, mas o corte foi superficial e a situação teria provocado um corte do couro cabeludo. A briga aconteceu após eles passarem a noite ingerindo bebida alcoólica.

Devido à situação ser de menor gravidade, ela foi encaminhada para o CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia pelo Corpo de Bombeiros para receber atendimento mais adequado. Ela não apresentava mais ferimentos pelo corpo.

A filha foi conduzida em uma viatura da Polícia Militar sob a suspeita de ter sido encontrada drogas com ela.

