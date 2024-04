Mulher e criança ficam feridas após acidente entre carro e caminhão no Zé Pereira

Uma mulher e uma criança precisaram ser socorridas após um acidente entre carro e caminhão no final da manhã desta quarta-feira (24), no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

De acordo com apuração do JD1 no local, o caminhão seguia pela Rua Presidente Tomáz e o carro, um Fiesta, seguia pela Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, quando o veículo menor foi entrar à direita, foi atingido pelo caminhão.

O motorista do caminhão contou à reportagem que foi desviar de uma criança, e por isso acabou atingindo a pista contrária, onde estava o carro. No Fiesta estavam o motorista, a esposa e três crianças atrás. Além disso, a mulher carregava um bebê de colo. Ela teve um corte na cabeça e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, enquanto uma das crianças teve ferimento na boca e foi levada a UPA Vila Almeida.



Os motoristas nada sofreram. O carro está com o licenciamento vencido e o condutor não possui CNH (Carteira Nacional de Habitação). Já o caminhão, de uma empresa de materiais de construção, estava em dia. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local atendendo a ocorrência.

