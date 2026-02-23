Mulher é encontrada morta e polícia investiga caso em Sidrolândia

Mulher, de 46 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira, dia 23, na própria residência, no bairro São Bento, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender a vítima, contudo, ela não apresentava mais sinais vitais.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a família da própria mulher é quem a encontrou sem vida na residência. No entanto, detalhes sobre como o corpo foi encontrado e se havia ferimentos não foram inseridos no registro.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Hospital Beneficente Elmíria Silvério Barbosa, mas depois foi transferido para o IMOL de Campo Grande.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também