Mulher é enforcada e agredida por 'paquera' após noite de bebedeira em Costa Rica

Uma mulher, de 39 anos, foi agredida por um homem, de 33 anos, após uma noite de bebedeira na Rua Domingos Afonso de Amorin, localizada na região central de Costa Rica. O caso aconteceu durante a manhã de terça-feira (16).

Conforme o boletim de ocorrência, os dois não tem um relacionamento. Porém, passaram a madrugada bebendo na casa do homem. Em determinado momento, sem motivo algum, ele teria desferido golpes contra a vítima.

Depois de ser agredida fisicamente, a mulher ficou com cortes na mão direita e no rosto. O autor ainda enforcou a vítima debaixo do chuveiro, para ela ter ainda menos acesso ao oxigênio.

A mulher precisou ser encaminhada para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico. O autor foi preso em flagrante, sendo levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como violência doméstica e vias de fato.

