Mulher Ã© esfaqueada apÃ³s se negar a andar com trio de garotas no Jardim Vida Nova

Mulher ,de 46 anos, foi socorrida após ser esfaqueada na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande. Ela foi encontrada ferida e sentada na calçada por moradores, que acionaram a Polícia Militar.

A vítima apresentava cortes nos braços e nas pernas, sendo o mais grave na perna direita, próximo ao joelho. Testemunhas relataram que a mulher caminhava pela rua sangrando quando recebeu ajuda.

Segundo consta no boletim de ocorrência, à polícia, a mulher afirmou que foi atacada por três mulheres após um desentendimento. Segundo o relato, as suspeitas teriam a convidado para sair juntas, mas, diante da recusa, houve discussão que terminou em agressões. Uma delas estaria com uma faca e desferiu os golpes.

A vítima não conseguiu informar o local exato onde ocorreu o ataque, o que dificultou a preservação da cena do crime. Conforme a polícia, ela apresentava sinais de possível ingestão de álcool no momento do atendimento.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a mulher consciente para a Santa Casa. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento nenhuma suspeita foi localizada.

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