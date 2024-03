Mulher Ã© esfaqueada e tem orelha cortada ao meio em ataque de homem na Capital

Mulher, de 35 anos, foi esfaqueada e teve sua orelha partida ao meio em um ataque cometido por um homem, de 38 anos, na noite desta quarta-feira (28), na região do centro de Campo Grande. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar com uma faca artesanal.

Consta no boletim de ocorrência que a tentativa de homicídio aconteceu por volta das 18h30, quando a Polícia Militar foi acionada para comparecer no local e visualizaram a vítima com um corte profundo na altura da têmpora esquerda e um corte que dividiu a orelha esquerda. Ela perdeu uma grande quantidade de sangue.

Durante a coleta de informações, os policiais foram avisados que o suspeito se tratava de um indivíduo de alcunha 'Blaze' e que estava nas imediações do fato, sendo capturado próximo à Orla Ferroviária com a arma artesanal - cabo de madeira de 1 metro e uma faca presa nas extremidades.

O suspeito indagou que o caso aconteceu após um entreveiro entre a vítima e seu companheiro, já que no dia 27, eles tiveram um desentendimento.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, enquanto o indivíduo foi encaminhado para a delegacia de plantão e autuado em flagrante.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

