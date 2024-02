Mulher é esfaqueada no pescoço durante briga com o namorado em Selvíria

Uma jovem foi esfaqueada no pescoço durante uma briga com o namorado na madrugada deste sábado (26), na cidade de Selvíria. Ela foi socorrida em estado grave.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Acontece na Selvíria, os dois estavam discutindo na frente da casa da vítima. Em determinado os dois entraram para dentro da residência. Aos policiais, a testemunha contou que a mulher estava sendo espancada pelo autor.

Quando os militares chegaram ao local, foram recebidos pelo autor, que aparentava estar nervoso. Ainda assim, na abordagem ele recebeu voz de prisão e tentou resistir.

Já dentro do imóvel, os policiais encontraram a vítima inconsciente, com uma perfuração no pescoço causadas com uma faca de cortar pão. Durante o relato, os policiais descreveram que a casa estava com sangue espalhado por todos os lados.

Como a jovem ainda estava viva, foi prontamente socorrida pelos policiais, que a levaram para o Centro De Especialidades Médica, depois dos primeiros socorros, ela foi transferida para o Hospital Municipal de Três Lagoas, onde está sob observação medica.

O autor estava com corte na mão e joelhos ralados, oriundos da briga que teve com a vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, como tentativa de feminicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também