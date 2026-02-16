Mulher é esfaqueada pelo companheiro e espera mais de três horas por atendimento médico

Mulher de 41 anos, vítima de violência doméstica, esperou mais de três horas por atendimento no posto de saúde do bairro Vila Almeida, no domingo (15), em Campo Grande. A vítima apresentava lesão provocada por faca. O caso ocorreu no bairro Nova Lima e foi atendido pela Polícia Militar.

Segundo dados do boletim de ocorrência, o acusado não foi preso. A vítima relatou que mantinha um relacionamento com ele há cerca de três meses. Conforme o registro, o acusado, em posse de uma faca, desferiu um golpe em direção à cabeça da mulher.

Ela conseguiu se defender utilizando a mão direita, o que resultou em um corte no dedo anelar. Após a agressão, a vítima conseguiu fugir correndo pela via pública, temendo por sua vida, enquanto pedia socorro. Ainda conforme o relato, o acusado teria afirmado que iria matá-la.

Populares acionaram a Polícia Militar pelo telefone 190. Quando a guarnição chegou ao local, a vítima foi encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) por policiais do 11º CIPM.

A Polícia Militar realizou diligências nos endereços informados com o objetivo de localizar o acusado, porém ele não foi encontrado, estando em local incerto e não sabido.

Em razão do ferimento, a vítima foi levada ao Posto de Saúde Vila Almeida, onde passou por procedimentos de limpeza e sutura. Ela informou que chegou à unidade às 15h40, mas o atendimento médico teve início apenas às 18h47.

A vítima manifestou interesse em solicitar medida protetiva de urgência. O caso segue sendo investigado. Ela foi acolhida na Casa da Mulher Brasileira (CMB), após relatar receio de retornar à própria residência, e manifestou desejo de permanecer em alojamento no local. Também foram ofertados outros serviços, como alimentação e transporte, além de atendimento pelo setor psicossocial da unidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também