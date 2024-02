Mulher é espancada até abortar o filho e morre dias depois em Dourados

Gisely Duarte Galeano, de 35 anos, morreu dias depois de ser espancada pelo marido, abortar e perder o filho. Ela era moradora da cidade de Ponta Porã, mas por conta de seu estado de saúde estava internada no Hospital da Vida, em Dourados, quando faleceu na manhã de quarta-feira (28).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Ponta Porã News, a vítima havia sido agredida no dia 3 de fevereiro. Na ocasião, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o suspeito, mas aceitou reatar o relacionamento com ele.

Porém, a irmã da vítima contou as autoridades policiais que foi até a casa de Gisely, já no dia 19 de fevereiro, mas acabou sendo apenas recebida no portão, indo embora em seguida. A testemunha relatou ter tentado manter contato com a irmã, mas sempre que ligava a chamada caia na caixa postal.

Preocupada, ela retornou até o imóvel de Gisely, entrando no local e encontrando a irmã deitada no sofá, usando uma calça, vestido por cima e uma toca, enquanto reclamava de dores abdominais. O que chamou a atenção da testemunha.

De imediato, a vítima foi encaminhada para o Hospital da Cassems de Ponta Porã, onde a equipe médica constatou o aborto e localizou ainda um derrame cerebral em Gisely. Devido seu estado grave de saúde, ela precisou ser transferida para o Hospital da Vida, em Dourados.

Ainda segundo as informações do site local, a vítima teria tido duas paradas cardíacas antes de ser transferida de hospital. Gisely acabou falecendo no final da manhã de ontem.

Diante dos fatos, o caso foi registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Ponta Porã.

