Mulher é espancada com cabo de vassoura ao tentar separar briga dos filhos pequenos em MS

Uma mulher, de 35 anos, foi espancada com golpes de cabo de vassoura durante a tarde de domingo (30), na Rua Costa e Silva, região central de Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que as crianças do casal começaram a brigar por causa de um celular e de refrigerante. Porém, quando foi intervir para acabar com a briga o marido entrou no meio.

A mulher então passou a ser agredida com um cabo de vassoura. Mesmo após o objeto quebrar com os golpes, o homem não parou com as agressões. Vendo a mãe apanhar, a filha do casal tentou intervir, mas apanhou do pai.

Após conseguir se desvencilhar, a Polícia Militar foi acionada, encaminhando as vítimas para o hospital e o autor para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica.

