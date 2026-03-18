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Mulher é espancada e ameaçada de morte pelo ex: 'posso ir preso, mas depois te mato'

Durante a confusão, o homem tentou enforcar a vítima

18 março 2026 - 15h11Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução/Internet)

Uma mulher de 39 anos foi vítima de violência doméstica na madrugada desta quarta-feira (18), na Vila Planalto, em Campo Grande. O ex-marido, de 40 anos, foi preso em flagrante suspeito de agredi-la, tentar enforcá-la e fazer ameaças de morte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia em uma pensão na Rua Monte Pascoal. No local, os policiais encontraram a vítima com um bebê de 3 meses no colo, enquanto o homem ainda estava no terreno da residência.

A mulher contou que já havia sido agredida dias antes, em 14 de março. Na ocasião, conforme o registro, ela foi atingida na cabeça com um copo térmico e foi atingida por socos nas costas e no tórax. Ainda de acordo com o relato, o suspeito levou documentos pessoais da vítima e o carregador da tornozeleira eletrônica que ela utiliza. Naquele momento, ela optou por não registrar a denúncia.

Na madrugada desta quarta-feira, o homem voltou ao local e, segundo a vítima, tentou enforcá-la e deu um soco no lado direito do rosto, atingindo a região dos olhos. A mulher apresentava lesões aparentes no rosto, na perna e nas costas.

O boletim também registra que o suspeito fez ameaças de morte. “Eu posso ir preso, mas depois vou te matar”, teria dito durante as agressões.

Na delegacia, a vítima informou que manteve relacionamento com o homem por cerca de dois anos e meio e que os dois estão separados há quatro dias. Eles têm um filho em comum, além de outros dois filhos de relações anteriores.

A mulher solicitou medidas protetivas de urgência. Ela também afirmou que pretende pedir pensão alimentícia, alegando que o pai da criança não presta assistência financeira.

O caso acabou sendo registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

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