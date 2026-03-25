Menu
Menu Busca quarta, 25 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Mar26
Polícia

Mulher é flagrada com carro adulterado e acaba presa em Ponta Porã

Numeração de motor e chassi pertencia a outro veículo

25 março 2026 - 14h12Vinicius Costa
Carro foi apreendido durante abordagemCarro foi apreendido durante abordagem   (Divulgação/DOF)

Mulher, de 35 anos, foi presa em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor durante uma abordagem do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), nesta terça-feira (24), em Ponta Porã.

A ação ocorreu na rodovia MS-386, na zona rural do município, onde policiais militares realizavam um bloqueio de rotina. Ao abordarem a condutora de um VW Virtus, a equipe iniciou vistoria no automóvel e identificou irregularidades nos sinais identificadores.

Segundo os agentes, itens como motor e chassi apresentavam numeração incompatível, pertencente a outro veículo. A constatação levantou suspeita de adulteração, o que motivou a prisão em flagrante.

Questionada, a mulher afirmou que trabalha com transporte de mercadorias do Paraguai para São Paulo. Ela relatou ainda que o carro teria apresentado problema mecânico após fundir o motor, motivo pelo qual realizou a troca por outro.

A suspeita e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Duas pessoas são baleadas após briga por aluguel no São Conrado
Polícia
Duas pessoas são baleadas após briga por aluguel no São Conrado
Caminhonete ficou destruída no acidente
Polícia
Motorista de Hilux fica em estado grave em acidente com caminhão-tanque na MS-145
Viatura PCMS -
Polícia
Corpos encontrados em dias diferentes no Inferninho são identificados pela polícia
Bombonato morreu com um tiro na boca
Polícia
Polícia prende suspeito de homicídio após apresentação em delegacia de Rio Verde
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com rosto desfigurado após ser agredida pelo companheiro em Água Clara
O corpo foi achado na tarde de ontem
Polícia
Corpo carbonizado é encontrado dentro de caminhonete incendiada na fronteira
O caso acotneceu na noite de ontem
Polícia
Motociclista morre ao bater em carro em Itaquiraí
O caso foi registrado na tarde de ontem
Polícia
Jovem é preso por mostrar pênis para crianças em Dourados
Polícia Civil e Perícia no local do crime
Polícia
Bernal diz que acionou a Justiça para anular leilão de imóvel antes de assassinato
Defesa de Bernal deve ingressar com habeas corpus
Polícia
Alcides Bernal tem prisão preventiva decretada pela justiça em Campo Grande

Mais Lidas

Movimentação policial na frente da antiga casa do Bernal
Polícia
AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande
Após assassinato, Bernal passará a noite no Presídio Militar de Campo Grande
Polícia
Após assassinato, Bernal passará a noite no Presídio Militar de Campo Grande
Roberto Mazzini é servidor estadual
Polícia
Servidor tinha notificação para Bernal desocupar casa em Campo Grande
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa
Polícia
Corpo é encontrado com marcas de tiro próximo ao Inferninho