Mulher é flagrada com carro adulterado e acaba presa em Ponta Porã

Mulher, de 35 anos, foi presa em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor durante uma abordagem do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), nesta terça-feira (24), em Ponta Porã.

A ação ocorreu na rodovia MS-386, na zona rural do município, onde policiais militares realizavam um bloqueio de rotina. Ao abordarem a condutora de um VW Virtus, a equipe iniciou vistoria no automóvel e identificou irregularidades nos sinais identificadores.

Segundo os agentes, itens como motor e chassi apresentavam numeração incompatível, pertencente a outro veículo. A constatação levantou suspeita de adulteração, o que motivou a prisão em flagrante.

Questionada, a mulher afirmou que trabalha com transporte de mercadorias do Paraguai para São Paulo. Ela relatou ainda que o carro teria apresentado problema mecânico após fundir o motor, motivo pelo qual realizou a troca por outro.

A suspeita e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

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