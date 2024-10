Mulher é indiciada por extorquir ex-marido para 'satisfazer vontades' na Capital

Mulher, de 28 anos, foi indiciada pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (10), pelo crime de extorsão cometido contra o ex-marido, de 46 anos, em Campo Grande. Ela realizava ameaças para arrancar dinheiro da vítima com intuito de satisfazer as vontades e caso não conseguisse, dizia que o denunciaria por violência doméstica.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, o primeiro registro de extorsão feito pelo homem aconteceu em agosto deste ano, quando relatou que vinha sendo alvo de extorsão por parte da ex-companheira.

A suspeita exigia, mediante ligações e mensagens, que a vítima realizasse constantemente transferências bancárias. Caso isso não acontecesse, registraria boletim de ocorrência de violência doméstica, na qual constaria, falsamente, que havia sido agredida fisicamente e estuprada.

Na denúncia, o homem relatou que os valores exigidos iam de R$ 90 a R$ 1,3 mil, todos com o objetivo de satisfazer as necessidades momentâneas dela. Durante as investigações, a Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) descobriu que a mulher havia pedido demissão do emprego.

Ela dizia a pessoas próximas que havia pedido demissão porque estava sendo sustentada pelo seu ex-convivente que, segundo ela, seria "um trouxa que tinha medo de ser preso".

Numa das últimas extorsões, a suspeita, sob pena de ir até uma delegacia e relatar que diante das agressões físicas sofridas teve que pular de um carro em movimento, dirigido pela vítima, ela exigiu o valor de R$ 90, que seriam destinados à despesa com manicure. Foram cerca de 40 transferências realizadas pela vítima.

Indiciada, ela pode pegar entre 4 a 10 anos de prisão e ao confessar o crime para a polícia, disse estar arrependida.

