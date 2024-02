Mulher é levada para hospital com hemorragia após introduzir droga na vagina

Uma mulher, identificada como Maiara Marin, de 24 anos, foi atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na tarde deste sábado (10), em Dourados, depois de sofrer com hemorragia após inserir uma embalagem com droga na vagina.

Segundo informações do portal Dourados News, a mulher, moradora do Bairro Sitioca Ouro Fina, introduziu uma embalagem contendo crack em sua vagina, e deveria entregar o pacote com as drogas no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares.

No entanto, a jovem não conseguiu retirar a embalagem de sua vagina e começou a ter sangramento na área. Ela foi encaminhada para a UPA e em seguida transferida para o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU/UFGD).

A embalagem, contendo 100 gramas de crack, foi retirada da vagina da mulher com sucesso. Ela não disse para quem a droga seria entregue.

