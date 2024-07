Mulher é pega com cocaína na 'perseguida' após apresentar sangramento em abordagem

Após a denúncia de um carro suspeito que seguia na MS-306 saindo de Cassilândia sentido a Chapadão do Sul, a Polícia Militar da cidade chapadense prendeu um casal em flagrante por tráfico de drogas.

Depois de receber a informação que o veículo era conduzido de maneira imprudente, os militares entraram em contato com a Polícia Rodoviária Estadual (PMRv) que avisou quando o carro passou pelo pedágio.

Os ocupantes eram conhecidos no meio policial pelo comércio de drogas e foram bloqueado em um ponto de abordagem na rodovia. Enquanto o marido passava por revista pessoal, a mulher demonstrou nervosismo e disse estar grávida.

A mulher mostrou sangue nas pernas e alegou que passava por uma gestação de risco de dois meses. ele foi e levada ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul. No entanto, ao passar por uma busca pessoal conduzida por uma delegada, foi encontrado 0,3 gramas de pasta base de cocaína.

O homem estava com a CNH vencida, mas foi levado para exame de raio-x para verificar a possibilidade de drogas no estômago. O veículo foi liberado para um condutor habilitado. O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências judiciárias.

