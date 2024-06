Mulher é pega tentando entrar com celular na Máxima

Uma mulher, de 47 anos, foi presa em flagrante tentando entrar com um celular dentro do Estabelecimento Penal de Segurança Máxima - “Jair Ferreira de Carvalho”, durante a manhã deste sábado (8), em Campo Grande. A autora chegou ainda a tentar ludibriar as autoridades, dizendo que o aparelho seria entregue a uma pessoa que não apareceu para buscá-lo.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher teria passado pelo aparelho "body scaner", junto com os pertences que levaria para seu esposo. No entanto, uma bolsa pequena, que ela segurava com força, não havia sido vistoriada pelos policiais.

Ao analisar a bolsa, o agente penal encontrou um celular, com carregadores e fones de ouvido sem fio, enrolados em um plástico filme. Quando questionada, a mulher chegou a dizer que o aparelho seria uma encomenda para uma tal de ‘Joana’,que seria entregue antes de entrar no presídio, porém ela não teria aparecido e a autora entrando com o material.

Ainda no registro policial, consta que a autora conheceu o esposo há cerca de 2 anos e se casou com ele. Na época, ele já estava preso há 3 anos, ou seja, os dois se conheceram na cadeia.

O caso foi registrado como favorecimento real, quando ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também