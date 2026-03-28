Mulher é presa com 21 quilos de maconha em ônibus em Tacuru

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, nesta quinta-feira (26), em Tacuru, uma jovem de 19 anos transportando 21 quilos de maconha em um ônibus interestadual.

A abordagem ocorreu durante um bloqueio no trevo das rodovias MS-156 e MS-295. Durante a entrevista com os passageiros, a suspeita apresentou versões desencontradas sobre o motivo da viagem, o que despertou a atenção dos militares.

Na vistoria à bagagem da mulher, os policiais localizaram 33 tabletes de maconha. Ela afirmou que havia retirado a droga em Paranhos (MS) e pretendia levá-la até Porto Alegre (RS).

A jovem foi detida, e o entorpecente, junto com a bagagem, encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru, onde o caso foi registrado para investigação.

O DOF reforça que ações de bloqueio e fiscalização seguem sendo realizadas nas rodovias da região, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e garantir a segurança nas fronteiras.

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