Mulher Ã© presa com 25 kg de drogas no aeroporto de Ponta PorÃ£

A Polícia Federal prendeu, na noite de sexta-feira (10) no aeroporto internacional de Ponta Porã-MS uma mulher de 22 anos com cerca de 25 quilos de drogas em uma mala de viagem enroladas em sacos.

A passageira foi surpreendida com a droga durante atividade de fiscalização no aeroporto, quando embarcava com destino a Campinas, em São Paulo. Ao ser abordada a suspeita entrou em contradição ao responder as perguntas, não sabendo dizer o que fazia na fronteira.

Os Policiais Federais então revistaram sua bagagem encontrando 22,5 Kg de maconha e 2,2 Kg de pasta base de cocaína enroladas em sacos plásticos.

A mulher disse que receberia R$ 3 mil reais para levar a droga até Campinas, onde uma pessoa desconhecida receberia a encomenda e que um homem, também desconhecido, a teria levado até o aeroporto com a mala.

A autora foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas, cuja pena podem alcançar 15 anos.

