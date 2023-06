Mulher é presa com 28kg de maconha em mala no Aeroporto de Campo Grande

Sarah Chaves, com informações da PF-MS

A Polícia Federal em Campo Grande prendeu em flagrante neste domingo (25), uma mulher que tentava embarcar com drogas na bagagem no Aeroporto da Capital.

Conforme informações da instituição, a mulher tinha como destino a cidade de João Pessoa/PB e, em sua bagagem, foi encontrada cerca de 28kg de maconha.

As penalidades para o tráfico de drogas no Brasil são definidas pela Lei de Drogas e podem variar de acordo com diversos fatores, como o tipo e a quantidade de droga envolvida, a participação de outras pessoas, entre outros.

